Сейчас это отрасль кумовства, - Данилов анонсировал проведение СНБО по вопросам лесного хозяйства
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В Украине планируют провести заседание Совета национальной безопасности и обороны по лесной отрасли. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом Данилов заявил в интервью каналу "Украина 24".
Данилов подчеркнул, что лесная отрасль в Украине проблемная, поскольку это отрасль кумовства.
"У нас на сегодняшний день лесная отрасль - это отрасль кумовства по нашим исследованиям", - заявил Данилов.
Он добавил, что по лесной отрасли готовится заседание СНБО.
"Готовим заседание СНБО и будем предлагать свое виденье розвития лесной отрасли", - уточнил секретарь СНБО.