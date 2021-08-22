Сейчас это отрасль кумовства, - Данилов анонсировал проведение СНБО по вопросам лесного хозяйства

В Украине планируют провести заседание Совета национальной безопасности и обороны по лесной отрасли. Об этом заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом Данилов заявил в интервью каналу "Украина 24".

Данилов подчеркнул, что лесная отрасль в Украине проблемная, поскольку это отрасль кумовства.

"У нас на сегодняшний день лесная отрасль - это отрасль кумовства по нашим исследованиям", - заявил Данилов.

Он добавил, что по лесной отрасли готовится заседание СНБО.

"Готовим заседание СНБО и будем предлагать свое виденье розвития лесной отрасли", - уточнил секретарь СНБО.

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