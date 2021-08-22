Варфоломей и Епифаний проводят литургию в Софийском соборе. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Литургия проходит под открытым небом.
На богослужение следовало прибыть заблаговременно, с учетом прохождения мер безопасности.
Проход был открыт с 6:00 утра. Доступ на территорию Святой Софии осуществляется с соблюдением мер безопасности через пункты досмотра. В частности, запрещено проносить на территорию бутылки с водой, продукты питания, плакаты.
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