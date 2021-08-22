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Варфоломей и Епифаний проводят литургию в Софийском соборе. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

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Вселенский патриарх Варфоломей проводит вместе с митрополитом Киевским и всея Украины Епифанием литургию в Святой Софии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Литургия проходит под открытым небом.

На богослужение следовало прибыть заблаговременно, с учетом прохождения мер безопасности.

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Проход был открыт с 6:00 утра. Доступ на территорию Святой Софии осуществляется с соблюдением мер безопасности через пункты досмотра. В частности, запрещено проносить на территорию бутылки с водой, продукты питания, плакаты.

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Варфоломей и Епифаний проводят литургию в Софийском соборе 01
Варфоломей и Епифаний проводят литургию в Софийском соборе 02
Варфоломей и Епифаний проводят литургию в Софийском соборе 03
Варфоломей и Епифаний проводят литургию в Софийском соборе 04
Варфоломей и Епифаний проводят литургию в Софийском соборе 05
Варфоломей и Епифаний проводят литургию в Софийском соборе 06
Варфоломей и Епифаний проводят литургию в Софийском соборе 07
Варфоломей и Епифаний проводят литургию в Софийском соборе 08
Варфоломей и Епифаний проводят литургию в Софийском соборе 09
Варфоломей и Епифаний проводят литургию в Софийском соборе 10
Варфоломей и Епифаний проводят литургию в Софийском соборе 11
Варфоломей и Епифаний проводят литургию в Софийском соборе 12
Варфоломей и Епифаний проводят литургию в Софийском соборе 13
Варфоломей и Епифаний проводят литургию в Софийском соборе 14
Варфоломей и Епифаний проводят литургию в Софийском соборе 15
Варфоломей и Епифаний проводят литургию в Софийском соборе 16
Варфоломей и Епифаний проводят литургию в Софийском соборе 17
Варфоломей и Епифаний проводят литургию в Софийском соборе 18
Варфоломей и Епифаний проводят литургию в Софийском соборе 19

20 августа начался визит Его Всесвятейшества Варфоломея, Архиепископа Константинополя - Нового Рима и Вселенского Патриарха в Украину.

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В Киеве в Михайловском Златоверхом соборе прошла благодарственная молитва по случаю прибытия в Украину Вселенского патриарха Варфоломея.

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с Его Всесвятейшеством Вселенским Патриархом Варфоломеем.

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Топ комментарии

  • Борис Пилипенко
    будем надеяться что визит в Украину святейшего Патриарха ускорит ликвидацию здесь московского сатаната
  • Ан Мур
    Віряни з усієї України у Святій Софії щиро привітали Петра Порошенка і подякували за Томос*

    Близько 15 тисяч вірян приїхали з усіх куточків України на Божественну Літургію у Собор Святої Софії Київської. Вони гаряче привітали п'ятого Президента, лідера партії «Європейська Солідарність» Петра Порошенка і подякували йому за зусилля, спрямовані для отримання Томосу про автокефалію Православної Церкви України.

    Соборну Божественну літургію на території Софії очолили Всесвятійший Вселенський Патріарх Варфоломій та Блаженніший Митрополит Київський і всієї України Епіфаній.
    «Розчулений тим, як багато наших вірян приїхало з різних куточків України на Божественну літургію на території Собору Софії Київської. На їх очах сльози радості, а на вустах посмішки, адже ми спільно святкуємо незалежність Православної церкви України та вітаємо Патріарха Варфоломія, який сприяє утвердженню її серед Церков-Сестер. Дякую Господу за цей великий дар для України!», - поділився емоціями п'ятий Президент.
  • Африкан_Свиридович
    А Зе не приїхав, бо там Порох? Чи тому, що він нехрещений?
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