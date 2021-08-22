Спасатели ГСЧС перешли на усиленный режим работы в связи с празднованием 30-й годовщины Независимости Украины

В период проведения в стране мероприятий по случаю 30-й годовщины Независимости Украины и Дня Государственного Флага Украины, с 9:00 21 августа по 9:00 25 августа, подразделения ГСЧС перешли на усиленный режим несения службы.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС, информирует Цензор.НЕТ.

Сообщается, что в этот период осуществляется усиленный мониторинг техногенной и пожарной безопасности в пределах зон ответственности. Особое внимание уделено объектам с массовым пребыванием людей, на которых будут проводиться праздничные мероприятия, а также в международных аэропортах "Борисполь" и "Киев".

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Кроме того, организовано межведомственное взаимодействие и проводятся работы по предупреждению возникновения пожаров и чрезвычайных ситуаций, соблюдения требований законодательства в сфере пожарной и техногенной безопасности с обслуживающим персоналом на объектах, которые будут задействованы в проведении мероприятий.

"Всего на территории Украины на дежурстве находится около 8 600 спасателей и 2 800 единиц техники ГСЧС, в том числе почти 700 спасателей и 110 единиц техники на объектах проведения праздничных мероприятий. Организовано дежурство 9 воздушных судов, из них один самолет и два вертолета в аэропорту "Киев". В готовности находится 28 пиротехнических расчетов", - отметили в пресс-службе.

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