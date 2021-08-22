США обратились к Украине с просьбой о помощи в эвакуации из Афганистана людей, которым угрожает опасность

Соединенные Штаты Америки обратились к украинской власти с просьбой о помощи в проведении операции по эвакуации из Афганистана ряда лиц, которым угрожает опасность.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба президента Украины со ссылкой на МИД.

"Украина согласилась предоставить логистическое содействие в вывозе людей из Кабула с их последующим перемещением в США и другие страны. Эта операция не предусматривает предоставление эвакуированным убежища в Украине", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что Вашингтон, в свою очередь, помогает Киеву в операциях по эвакуации украинских граждан из Афганистана.

Как сообщалось, более 150 украинцев, членов их семей и других иностранцев сообщили о желании быть эвакуированными из Афганистана. По информации МИД Украины, отрабатываются два плана: вывоз граждан на самолете, который уже находится в аэропорту Кабула, и эвакуация самолетом Министерства обороны Украины, который улетел 18 августа из Киева.

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15 августа украинский частный самолет вывез 79 человек из Афганистана: восемь граждан Украины, а также граждан Нидерландов, Хорватии, Беларуси, Афганистана.

Утром 22 августа украинский военно-транспортный самолет Ил-76МД Воздушных сил ВСУ, который накануне вылетел из афганского аэропорта Кабул, прибыл в Борисполь. На его борту находилось 83 пассажира, из которых 31 гражданин Украины.

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