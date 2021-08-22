Байден может привлечь гражданские самолеты к эвакуации граждан из Афганистана, - CNN

Администрация президента США Джо Байдена может привлечь гражданские авиакомпании к эвакуации граждан из Афганистана.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN.

По словам высокопоставленного чиновника из Администрации президента США, Байден потенциально может заставить американские авиалинии помочь с транспортировкой десятков тысяч афганских эвакуированных, поскольку американские военные изо всех сил пытаются справиться с наплывом людей после захвата Афганистана талибами.

Для этой цели Белый дом может задействовать Гражданский резервный воздушный флот, который был создан в 1952 году для оказания помощи военным во время чрезвычайных ситуаций после послевоенного Берлина. По словам чиновника, в рамках программы будет задействовано почти 20 коммерческих самолетов пяти авиакомпаний для перевозки для эвакуированных из Афганистана.

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По данным Белого дома,Байден должен рассказать о продолжающейся эвакуации в Афганистане, а также о последствиях урагана "Анри" в 16:00 по восточному времени в воскресенье, 22 августа.

The Wall Street Journal первым сообщил о возможных действиях.

Другой высокопоставленный чиновник администрации сообщил CNN, что коммерческие самолеты не будут летать в Афганистан, а будут помогать перевозить афганцев из мест, куда они были доставлены после эвакуации из страны, включая базы США в Катаре, Бахрейне и Германии. Официальные лица США в пятницу объявили о резком увеличении числа стран, которые будут помогать американцам с транзитом или временно принимать афганцев, включая Германию, где первый эвакуационный рейс в составе около 350 человек прибыл на авиабазу Рамштайн.

Согласно данным, проанализированным CNN в субботу, не менее 26 500 человек, включая афганцев и иностранных граждан, были эвакуированы из Афганистана с момента начала наступления талибов на Кабул.

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Высокопоставленный чиновник администрации сказал CNN, что правительство сначала попытается заставить авиакомпании использовать самолеты-добровольцы для перевозки афганских эвакуированных.