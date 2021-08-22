Близ аэропорта Кабула погибли семь афганцев, - минобороны Великобритании

Давка и жара на подступах к аэропорту в Кабуле привели к гибели семи афганцев.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом сообщает британское Министерство обороны.

"Наши мысли - с семьями семи афганских гражданских лиц, скончавшихся в толпе в Кабуле", - заявили в министерстве.

"Обстановка остаётся крайне сложной. Мы делаем все возможное, чтобы решать проблему как можно более безопасным образом", - подчёркивается в заявлении.

Телеканал отмечает, что на территорию аэропорта пытаются прорваться тысячи афганцев, причём многие из них не попадают в те категории граждан, которые могут рассчитывать на эвакуацию из захваченного движением "Талибан" Афганистана. Люди находятся круглые сутки на солнцепеке, многие теряют сознание из-за жары.

Sky News показывает кадры, на которых видно, как западные военные на подступах к аэропорту пытаются восстановить порядок в толпе и оказывают помощь пострадавшим афганцам.

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