В случае гуманитарной катастрофы Украина готова поставить воду в оккупированный Крым, но только бутилированную, - Минреинтеграции

В случае возникновения в Крыму гуманитарной катастрофы из-за недостатка воды Украина готова направить на полуостров воду, но только бутилированную в рамках гуманитарной помощи.

Об этом рассказал заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Игорь Яременко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на L.B.

"В случае ухудшения ситуации мы готовы пропустить в Крым и сами направить на полуостров гуманитарный груз с бутилированной водой. Мы уже это делаем на временно оккупированных районах Донецкой и Луганской областей. Мы уже даже обратились к международным организациям относительно предоставления нам такой возможности", - говорит заместитель профильного министра.

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Также Яременко отметил, что из Северо-Крымского канала днепровская вода в Крым попадет только после деоккупации полуострова. До этого времени за все, что там происходит, отвечает Россия как страна-оккупант.

Из-за засушливой зимы 2019-2020 годов и отсутствия днепровской воды из Северо-Крымского канала в населенных пунктах Крыма начались проблемы с водой. В крупных городах вода идет по часам, а в 30 населенных пунктах колодцы и скважины уже пересохли. Туда привозят только цистерны с водой. Оккупационные власти на решение проблемы уже безрезультатно выделили более 50 миллиардов рублей.

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