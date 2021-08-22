Кличко: Мне не позволили встречать канцлера Меркель в "Борисполе". ВИДЕО

Киевскому мэру Виталию Кличко не позволили присутствовать на встрече федерального канцлера Германии Ангелы Меркель в столичном аэропорту "Борисполь".

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующее заявление Кличко сделал в Телеграме.

"Прибыл в аэропорт "Борисполь", где, по протоколу, как мэр столицы, должен был встречать канцлера Германии Ангела Меркель. Как это было и во время ее прошлых визитов в Киев. Но на этот раз меня не пустили. Силой прорываться, конечно, не буду. Но такое в моей практике мэра – впервые", - отметил Кличко.

Как сообщалось, канцлер ФРГ Ангела Меркель прибудет в Киев с официальным визитом в воскресенье, 22 августа.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Полномочий увольнять Кличко у СНБО нет, - Данилов