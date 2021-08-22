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Кличко: Мне не позволили встречать канцлера Меркель в "Борисполе". ВИДЕО

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Киевскому мэру Виталию Кличко не позволили присутствовать на встрече федерального канцлера Германии Ангелы Меркель в столичном аэропорту "Борисполь".

Как передает Цензор.НЕТ, соответствующее заявление Кличко сделал в Телеграме.

"Прибыл в аэропорт "Борисполь", где, по протоколу, как мэр столицы, должен был встречать канцлера Германии Ангела Меркель. Как это было и во время ее прошлых визитов в Киев. Но на этот раз меня не пустили. Силой прорываться, конечно, не буду. Но такое в моей практике мэра – впервые", - отметил Кличко.

Как сообщалось, канцлер ФРГ Ангела Меркель прибудет в Киев с официальным визитом в воскресенье, 22 августа.

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Топ комментарии

  • Sophia-Maria Duglass
    Ермак хочет лично встречать .хоть бы бубочку не забыл 😀😀😀
  • patriotukrainy
    Какое же мерзкое,- это зеленое чмо и его кАманда!
  • Yuriy Kundin
    Виталик, первое, что тебе надо будет сделать, когда ты станешь президентом,
    это применить к Зеленскому билль о правах. Но можно и левой.
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