ВСУ должны готовиться к наступлению для освобождения оккупированных территорий, - Залужный

Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины генерал-майор Валерий Залужный напомнил, что в условиях продолжающейся агрессии Российской Федерации против Украины Вооруженные Силы нашего государства должны готовиться к ведению наступательных действий по освобождению временно оккупированных территорий.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Новинарню", об этом он заявил на IV Международном волонтерском и ветеранской форуме "Там, где мы - там Украина", который проходит в Киеве в воскресенье, 22 августа.

Главнокомандующий подчеркнул, что сейчас Вооруженные Силы Украины выполняют свои задачи в условиях отражения агрессии ВС РФ.

"Война на востоке продолжается, это очевидно. Почти каждый день - убитые и раненые, искалеченные ... Это свидетельствует о том, что война продолжается ... Сегодня мне очень хотелось бы, чтобы Вооруженные Силы Украины получали от государства то, что им необходимо: соответствующее вооружение, соответствующую военную технику. Вооруженные Силы Украины должны развиваться, должны совершенствовать свою тактику, переоценивать формы и способы применения даже в таких условиях, которые сейчас есть, с целью минимизации потерь. И самое главное - подготовки к ведению наступательных действий по освобождению оккупированных территорий", - подчеркнул генерал-майор.

Главнокомандующий ВСУ также выразил желание, чтобы "общество не отделило от себя ветеранов, волонтеров".

"... Потому что как только это произойдет - появится сразу же и стена между ВСУ. Почему? Потому что сегодня - мы в Вооруженных Силах, завтра - ветераны. И это должен быть сознательный организм, который называется "сознательное общество", - резюмировал Залужный.

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