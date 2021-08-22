Эпидзонирование Украины: в 11 областях превышен коэффициент выявления новых случаев COVID-19, в двух - COVID-госпитализация, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

Министерство здравоохранения обновило информацию об эпидемических показателях в регионах Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Так, по состоянию на 22 августа, в Ривненской и Черновицкой областях зафиксирован "красный" уровень по показателю динамики госпитализаций. Этот показатель в Ривненской области составляет 53,2% (норма не более 50%), в Черновицкой - 71,8%.

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Кроме того, в Донецкой, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Одесской, Сумской, Тернопольской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой и Черниговской областях зафиксировано превышение нормы выявления новых случаев инфицирования. Этот показатель в Донецкой области составляет 5,0% (норма для "зеленой" зоны не более 4%), Запорожской - 4,6%, Ивано-Франковской - 4,1%, Киевской - 4,6%, Одесской - 4,3%, Сумской - 5,7%, Тернопольской - 5,2%, Хмельницкой - 4,8%, Черкасской - 4,3%, Черновицкой - 5,6%, и в Черниговской области - 4,4%.

Отметим, что все регионы Украины находятся в "зеленой" зоне карантина.

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