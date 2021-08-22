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Строительство телебашни для вещания на территорию ОРДЛО завершено на Луганщине, - Минрегион

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Строительство телебашни для вещания на территорию ОРДЛО завершено на Луганщине, - Минрегион
На территории Попаснянской теробщины (Луганская область), завершено строительство радиотелевизионной станции. Таким образом украинский контент снова станет доступным на части оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Об этом сообщил Министр развития общин и территорий Алексей Чернышов, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минрегиона.

"Благодаря сотрудничеству государственной и местной власти сегодня в Луганской области завершено строительство телевизионной башни. Стратегически важный объект, ведь на прифронтовых территориях с 2014 года частично отсутствует украинское радио и телевещание. Также с построенной телебашни будет осуществляться трансляция на временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей. Около 200 000 человек с обеих сторон линии разграничения будут иметь доступ к украинскому контенту", - отметил Чернышов.

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Конструкция башни является уникальной инженерной разработкой высотой в 150 метров и весом почти 100 тонн. Предполагается, что телебашня обеспечит трансляцию около 30 каналов цифрового телевидения и 8 радиоканалов.

Справка.

Проект радиотелевизионной станции "Камышеваха" стал победителем открытого конкурса Минрегиона в 2018 году среди проектов регионального развития, которые могут реализовываться за счет средств государственного бюджета, полученных от Европейского Союза.

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Топ комментарии

  • user009
    Потому, что в Украине нет СБУ, судей и закона о коллаборационизме.
  • Sophia-Maria Duglass
    Не знаю на чем ездит министр культуры - может личным самолетом летает?

    Но на автодорогах Украины хорошо работают только пророссийские ФМ типа Шансон, народне радио, пятница и т д
    И в самое рейтинговое время они крутят кацапскую попсу или колаборантку Лорак
    ПОЧЕМУ НА ЕВРОПЕЙСКИХ дорогах одновременно работает по 10 ФМ на любой вкус ? А в Украине только вражье радио ???
  • Володимир Сливка
    А в якому форматі?Та хто говорив що не було доступу до українського ТВ через супутниковий звязок?Це у укрїнців нема доступу так як аналогове ТВ відключили а Т2 ак було на момент відключення тільки у великих містах так по сьогоднішній день ні на йоту не розширилось а супутникове закодували а інтернет зробили платним ктім того і платні пакети ТВ.А мокшандія в цей час все більше та більше нарощує відкритих та безплатних телеканалів на Україну.
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