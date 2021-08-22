Биокластер для производства тест-систем и вакцин создадут в Украине, - Шмыгаль
Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил на своей странице в социальной сети "Фейсбук", информирует Цензор.НЕТ.
Он отметил, что на этой неделе правительство поддержало решение о создании биокластера "Биологическая безопасность и развитие биотехнологических технологий".
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"Кластер позволит уменьшить зависимость от импорта, а также объединить в одном месте государственные и частные ресурсы, чтобы максимально реализовать образовательный, научный и технический потенциал нашей страны", - подчеркнул глава правительства.
Он также добавил, что на базе биокластера должны начать изготовление тест-систем и вакцин с открытой технологией производства. А конечной целью должна стать разработка собственных вакцин.
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