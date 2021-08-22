Встреча Меркель и Зеленского началась в Киеве
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В Мариинском дворце в Киеве началась встреча президента Владимира Зеленского и федерального канцлера Германии Ангелы Меркель, которая находится в Украине с официальным визитом.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы президента, информирует Цензор.НЕТ.
Глава государства поприветствовал гостью на крыльце дворца. Состоялось представление делегаций.
"После переговоров Зеленского и Меркель в формате тет-а-тет предусмотрена встреча с представителями средств массовой информации и продолжение переговоров в расширенном формате", - сказано в сообщении пресс-службы.