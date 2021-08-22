Днестровская ГАЭС должна стать крупнейшей в Европе, - Шмыгаль

На Днестровской гидроаккумулирующей электростанции (ГАЭС) в генераторном режиме заработал гидроагрегат №4.

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил на своей странице в социальной сети "Фейсбук", информирует Цензор.НЕТ.

"Почему это важно? Днестровская ГАЭС должна стать крупнейшей в Европе. Станция будет состоять из семи гидроагрегатов общей мощностью 2268 МВт. Агрегат №4 обеспечит дополнительные 324 МВт ценных балансирующих и маневрирующих мощностей, которые необходимы нашей энергосистеме в процессе интеграции в европейские энергосети ENTSO-E. Запуск гидроагрегата позволит "Укргидроэнерго" выполнять социальные обязанности по надежному электроснабжению и обеспечению населения Украины электроэнергией по определенному правительством тарифу", - отметил Шмыгаль.

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