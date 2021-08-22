Из-за празднования Дня Флага в центре Киева перекроют движение. КАРТА

В Киеве в понедельник, 23 августа, с 16:00 до 18:00 ограничат движение на улице Лаврской.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в распоряжении КГГА № 1768 "Об организационных мероприятиях, связанных с празднованием в Киеве Дня Государственного Флага Украины и 30-й годовщины независимости Украины".

В частности сообщается, что 23 августа с 16:00 до 18:00 будет ограничено движение транспортных средств по ул. Лаврской (на участке от ул.Цитадельной до Аллеи Героев Крут).

Также с 22:00 22 августа до окончания мероприятий 24 августа запретят движение транспорта на время проведения мероприятий на участках улично-дорожной сети: Петровская аллея, Парковая дорога от Петровской аллеи до Аскольдовой могилы.

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Кроме того, с 6:00 23 августа до окончания мероприятий 24 августа запретят движение транспортных мероприятий на время проведения мероприятий на ул. Михаила Грушевского (от перекрестка ул. Садовой до Крепостного пер.), ул.Липская (от ул. Михаила Грушевского до ул. Институтской).

Также с 6:00 23 августа до окончания мероприятия перекроют движение на ул. Шелковичной (от ул. Институтской до ул. Михаила Грушевского), ул. Владимирской (от перекрестка ул. Большой Житомирской до ​​б-ра Тараса Шевченко), Рыльском пер. (от перекрестка ул. Стрелецкой до ул. Владимирской), ул. Ярославов Вал (от ул. Ивана Франко до ул. Владимирской), ул. Малой Житомирской (от Владимирского проезда до Михайловского пер. (кроме общественного транспорта), ул. Лысенко (от ул. Богдана Хмельницкого до ул. Ярославов Вал), ул. Богдана Хмельницкого (от ул. Терещенковской до ул.Леонтовича).

Сообщается, что с 6:00 23 августа до окончания мероприятия ограничат движение от моста Метро по Набережному шоссе до Днепровского спуска, Аллее Героев Крут, Днепровского спуска, ул. Институтской (от ул. Садовой до Крепостного пер.), ул. Михаила Грушевского (от Европейской пл. до ул. Садовой), Крепостной пер., ул. Михаила Грушевского (от Крепостного пер. до ул. Ивана Мазепы), ул. Ивана Мазепы до ул. Лаврской, ул. Лаврская до ул. Старонаводницкой, ул.Старонаводницкая, ул. Крещатик (от б-ра Тараса Шевченко до Европейской пл., ул. Богдана Хмельницкого (от ул. Терещенковской до ул. Крещатик), Майдан Незалежности (от ул. Крещатик до ул. Костельной), ул. Михайловская, ул. Большая Житомирская ( от ул. Михайловской до ул. Олеся Гончара), ул. Садовая.

Также 23 августа закроют вход и выход станции метро "Золотые ворота", который расположен на ул. Владимирской.

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В КГГА информируют, что в связи с временным запретом транспортного движения на улицах Грушевского и Владимирской 23 августа в течение дня возможно временное приостановление движения автобусов № 24, 62 и троллейбусов №№ 6, 16, 18.