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Путин: Ситуация в Афганистане имеет прямое отношение к нашей безопасности

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Путин: Ситуация в Афганистане имеет прямое отношение к нашей безопасности
Президент РФ Владимир Путин заявил, что ситуация в Афганистане имеет прямое отношение к безопасности в России. Он также раскритиковал идеи Запада размещать беженцев из Афганистана в Центральной Азии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на росСМИ.

Россия не должна допустить к себе боевиков из Афганистана под видом беженцев, отметил российcкий президент.

"Ситуация в Афганистане имеет прямое отношение к нашей безопасности", - заявил Путин.

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Ранее сообщалось, лидеры афганского фундаменталистского исламистского движения "Талибан", который захватил контроль почти над всей территорией Афганистана, собрались в столице Кабуле, чтобы обсудить планы на свою будущую власть.

Напомним, сегодня утром самолет с эвакуированными из Афганистана украинцами и гражданами других государств совершил успешную посадку в аэропорту Киева.

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  • саша паламарчук
    Путин: Ситуация в Афганистане имеет прямое отношение к нашей безопасности - Цензор.НЕТ 8688
  • Анатолик
    Путин: Ситуация в Афганистане имеет прямое отношение к нашей безопасности - Цензор.НЕТ 3970
  • Alex Uzh
    Ссышь, пупсик?)))
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