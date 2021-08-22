Зеленский: "Северный поток-2" - опасное геополитическое оружие Кремля

Газотранспортный проект "Северный поток – 2" является очень опасным геополитическим оружием Российской Федерации.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с канцлером ФРГ Ангелой Меркель в Киеве.

"Мы рассматриваем этот проект исключительно сквозь призму безопасности и считаем его опасным геополитическим оружием Кремля. Кроме этого, в соответствии с соглашением об ассоциации мы инициировали консультации с Еврокомиссией и правительством ФРГ в ближайшее время", – сказал он.

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