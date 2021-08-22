Украина, Германия и Франция должны иметь консолидированную позицию по урегулированию ситуации на Донбассе, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что у Украины, Германии и Франции должна быть консолидированная позиция относительно плана мирного урегулирования конфликта на Донбассе.

Соответствующее заявление Зеленский сделал во время брифинга по итогам встречи с канцлером ФРГ Ангелой Меркель в Киеве в воскресенье, информирует Цензор.НЕТ.

"Приоритетной темой наших сегодняшних переговоров был процесс мирного урегулирования на Донбассе. Важно, чтобы Украина, Германия и Франция имели консолидированную позицию относительно плана мирного урегулирования, который должен быть основан на кластерах", - отметил Зеленский.

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