Меркель заявила о желании еще раз провести встречу в нормандском формате: "Мы не идем вперед, как хотелось бы"

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель сообщила, что хочет еще раз провести встречу в нормандском формате на уровне президентов, поскольку прогресс в вопросе урегулирования ситуации на Донбассе на сегодняшний день не достаточный.

Об этом она заявила на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве в воскресенье, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы говорили и о нормандском формате. Здесь, честно говоря, мы не идем вперед, как этого хотелось бы. К сожалению, встречи Трехсторонней контактной группы не проходят, как хотелось бы. Я хотела бы также провести (встречу - ред.) еще раз на уровне президентов, на высшем политическом уровне, и пригласить и российского, и французского, и украинского президентов", - отметила Меркель.

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Она также добавила, что считает возможным проведение такой встречи, если удастся разработать хорошую повестку дня.