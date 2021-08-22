Россия является участником конфликта на Донбассе, - Меркель
1275394
Украина правильно делает, что отказывается вести прямые переговоры с представителями ОРДЛО.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.
"Россия является участником конфликта, правильно, что отказываются вести прямые переговоры с представителями сепаратистов", - заявила она.
Меркель отметила, что минские договоренности хоть и не привели к удовлетворительному состоянию, но установили "тишину" на Донбассе и над этим надо постоянно работать.