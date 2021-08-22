Новости • Агрессия России против Украины

Россия является участником конфликта на Донбассе, - Меркель

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Россия является участником конфликта на Донбассе, - Меркель
Украина правильно делает, что отказывается вести прямые переговоры с представителями ОРДЛО.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Россия является участником конфликта, правильно, что отказываются вести прямые переговоры с представителями сепаратистов", - заявила она.

Меркель отметила, что минские договоренности хоть и не привели к удовлетворительному состоянию, но установили "тишину" на Донбассе и над этим надо постоянно работать.

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Топ комментарии

  • Ан Мур
    Там можлива неточність перекладу... Не потрібно завчасно радуватись.
    От, якби вона вжила словосполучення "стороною конфлікту" а не "учасником"... Бо учасником може бути і посередник, яким ото є ОБСЄ
  • Вальд Ще
    Нарешті!!!
  • саша паламарчук
    Не конфлікта, а війни.
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