Новости • Агрессия России против Украины

Германия поддержит введение новых санкций против России, если она попытается использовать "Северный поток - 2" как оружие, - Меркель

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Германия поддержит введение новых санкций против России, если она попытается использовать "Северный поток - 2" как оружие, - Меркель
Германия намерена поддержать введение новых санкций в отношении России, если она попытается использовать "Северный поток - 2" как оружие.

Об этом канцлер Германии Ангела Меркель заявила в ходе совместного брифинга с президентом Украины Владимиром Зеленским, информирует Цензор.НЕТ.

"Обеспокоенность с украинской стороны мы очень серьезно воспринимаем, и потому я во время переговоров в Москве говорила об этой проблеме, и мы очень четко говорили о том, что мы в европейских рамках выступаем за новые санкции, если Россия будет пытаться использовать этот газопровод для цели (геополитического - ред.) оружия", - заявила Меркель.

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Как сообщалось, во время общей пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель президент Владимир Зеленский заявил, что газотранспортный проект "Северный поток - 2" является очень опасным геополитическим оружием России.

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Топ комментарии

  • Gp An
    Они уже его используют как оружие - только слепой этого не видит...
  • Олег Васильевич 44790e6c
    Не о чем, как работают их санкции мы знаем на примере Сименса и других, вообщем пустой трёп как и ожидалось...
  • Olha Olha
    коли вже пізно буде.Мать Тереза...
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