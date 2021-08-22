Новости

Меркель: Мы хотим как можно быстрее продлить договор о транзите газа через Украину

470229
Меркель: Мы хотим как можно быстрее продлить договор о транзите газа через Украину
Правительство Германии стремится к тому, чтобы договор о транзите российского газа через Украину был продолжен как можно быстрее.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"...Очень важно наше сотрудничество в области энергетики. Оно уже существует, но будет продолжено, и в связи с тем, что будет дальнейший трафик через газопроводную систему Украины из России в Европу. Я с российским президентом об этом говорила (во время визита 20 августа. – Ред.), что мы хотим как можно быстрее продолжать договор, который действует до 2024 года. Мы будем об этом говорить и в Европе, и с компаниями, которые здесь связанны с этим", - сказала Меркель.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия является участником конфликта на Донбассе, - Меркель

📢 Поддержать Цензор.НЕТ 📢
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Василий СПРУТ
    Ключевое слово ХОТИМ ...... Хотеть не вредно ... И так понятно что все это херня полная прокидают нас ШВАБЫ Меркель: Мы хотим как можно быстрее продлить договор о транзите газа через Украину - Цензор.НЕТ 9485
  • jklpqrs
    И для этого надо привести в Раду террористов ОРДЛО, дать им свои органы правопорядка и налогообложения, выплатить пенсии, заплатить дань(компенсации за ущерб, который они же и нанесли)и т.д. В общем - это новая песня о главном от Дмитриева - Мааса.
    Но самое смешное не это. Смешно то, что все вышесказанное "гарантированный" транзит совсем не гарантирует. Это все поять же будет зависеть от хотелок хуйла, который может прекратить транзит в любой момент. Вот это, действительно, смешно
  • Phoenix. UA
    Хочеш на трубу "сісти" як Шредер??
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости