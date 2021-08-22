Новости • Агрессия России против Украины

Зеленский о поставках оружия из Германии: "Нам нужны предметные вещи. Рассчитываем и ожидаем"

985649
Зеленский о поставках оружия из Германии: "Нам нужны предметные вещи. Рассчитываем и ожидаем"
Украина продолжает рассчитывать на поставки вооружения из Германии для борьбы с российской агрессией.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на совместном брифинге с канцлером Германии Ангелой Меркель, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы обращались относительно поставок оружия к немецкому правительству и в том или ином виде получали отказы, потому я действительно очень хотел бы, и мы действительно работаем – в рамках учений, в рамках НАТОвских учений. Действительно, и Европа, и Германия нас поддерживают. Однако нам нужны очень предметные вещи. И мы знаем, в каких направлениях Германия могла бы нас поддержать. И мы все еще на это действительно сильно рассчитываем и ожидаем", - подчеркнул Зеленский.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия является участником конфликта на Донбассе, - Меркель

📢 Поддержать Цензор.НЕТ 📢
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • олег иванов 9d1a2ffb
    Зеля похож на женщину в немецких порнофильмах.С любой стороны и..ну вы знаете.Какая ирония. Зеленский о поставках оружия из Германии: "Нам нужны предметные вещи. Рассчитываем и ожидаем" - Цензор.НЕТ 6508
  • jklpqrs
    Проститутка криворогатая ожидает приема оружия от немцев. Хоть бы сообщил, с какой стороны ожидает, чтоб не удивлялся...
  • Власов Сергей b3083465








    tZE inform

    @tZEinform


    "Зеленский о поставках оружия из Германии: "Нам нужны предметные вещи. Рассчитываем и ожидаем" Укроборонпрому три месяца назад германские фирмы отказали в продаже даже станков для высокоточной обработки. А Вова все ждет ...
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости