Зеленский о поставках оружия из Германии: "Нам нужны предметные вещи. Рассчитываем и ожидаем"

Украина продолжает рассчитывать на поставки вооружения из Германии для борьбы с российской агрессией.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на совместном брифинге с канцлером Германии Ангелой Меркель, информирует Цензор.НЕТ.

"Мы обращались относительно поставок оружия к немецкому правительству и в том или ином виде получали отказы, потому я действительно очень хотел бы, и мы действительно работаем – в рамках учений, в рамках НАТОвских учений. Действительно, и Европа, и Германия нас поддерживают. Однако нам нужны очень предметные вещи. И мы знаем, в каких направлениях Германия могла бы нас поддержать. И мы все еще на это действительно сильно рассчитываем и ожидаем", - подчеркнул Зеленский.

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