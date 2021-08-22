Зеленский после встречи с Меркель хочет понять, получит ли Украина гарантии по газу

Зеленский после встречи с Меркель хочет понять, получит ли Украина гарантии по газу
Как передает Цензор.НЕТ, такое заявление сделал украинский президент на пресс-конференции после встречи в Киеве с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.
"Мы действительно обсуждали с канцлером вопрос о продолжении транзита газа через территорию Украины после 2024 года. Пока что я считаю, что это очень общие вещи. Завтра будет важная встреча. Будут встречаться три министра энергетики – Украины, Германии и США. Может там появятся более конкретные вещи – переход на зеленую энергетику и зеленый курс Украины", - подчеркнул Зеленский.
Глава государства продолжил, что "для Украины переход на зеленую энергетику требует больших средств и сроков".
"Потому я и хочу понять, что будет получать Украина, и что она может потерять после 2024 года, и кто и какие гарантии даст Украине", - резюмировал Зеленский.