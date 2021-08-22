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Зеленский после встречи с Меркель хочет понять, получит ли Украина гарантии по газу

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Зеленский после встречи с Меркель хочет понять, получит ли Украина гарантии по газу
Президент Украины Владимир Зеленский обнародовал информацию, что в понедельник, 23 августа, в Киеве пройдет встреча министров энергетики Украины, Германии и США, на которой будет обсуждаться вопрос транзита газа через Украину.

Как передает Цензор.НЕТ, такое заявление сделал украинский президент на пресс-конференции после встречи в Киеве с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

"Мы действительно обсуждали с канцлером вопрос о продолжении транзита газа через территорию Украины после 2024 года. Пока что я считаю, что это очень общие вещи. Завтра будет важная встреча. Будут встречаться три министра энергетики – Украины, Германии и США. Может там появятся более конкретные вещи – переход на зеленую энергетику и зеленый курс Украины", - подчеркнул Зеленский.

Глава государства продолжил, что "для Украины переход на зеленую энергетику требует больших средств и сроков".

"Потому я и хочу понять, что будет получать Украина, и что она может потерять после 2024 года, и кто и какие гарантии даст Украине", - резюмировал Зеленский.

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Топ комментарии

  • Игорь Монахов c4e9a61d
    К нашему Ничто, приехало ихнее Никто ...Но она приехала, несомненно, сделать для Германии "дембельский аккорд ". Осенью уйдет на пенсию вместе с политическим негативом. А ее преемник объявит, что он тут не причем, это все это "папередники". Ну а Украину ждут еще более темные времена.Увы ..(с)
  • Evgeny N
    А хіба не голова держави повинен був обговорити основні етапи стратегії розвитку енергетики країни, а міністри на зустрічі проробити деталі цієї стратегії? Цеж питання національної безпеки і входить до царини голови держави, нє?
    Але для цього потрібно мати цю стратегію, розуміти наслідки того чи іншого етапу реалізації такої стратегії...
    От тільки, судячи з заяв цього найвеличнішого, ніхто ні в ОПі, ні в КабМіні не знає і не розуміє, що саме треба робити. 2 роки царювання коту під хвіст...
  • Hang Kong
    "Потому я и хочу понять, что будет получать Украина, и что она может потерять после 2024 года, и кто и какие гарантии даст Украине", - резюмировал Зеленский.
    Он дурак? Президент хочeт знает кто в доме хозяин!!!
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