Власть демонстрирует мелочность и слабость, - Кличко отреагировал на инцидент с визитом Меркель в аэропорту "Борисполь"

Власть демонстрирует мелочность и слабость во внешней политике вместо консолидации усилий.

Как передает Цензор.НЕТ, лидер партии "УДАР", мэр Киева Виталий Кличко прокомментировал утренний

инцидент в аэропорту "Борисполь", когда его не пропустили на предусмотренную протоколом встречу канцлера ФРГ Ангелы Меркель.

Он отметил, что власть, к сожалению, демонстрирует слабость во внешней политике.

"Убежден, во внешней политике власть должна демонстрировать консолидацию усилий, а не мелочность и слабость. А пока, к сожалению, демонстрирует слабость... Тем самым ослабляя позиции Украины", – отметил Кличко.

Он подчеркнул, что вместо того, чтобы думать, как укреплять украино-немецкие отношения, на Банковой пол ночи разрабатывали план, как не допустить встречи Меркель с Кличко.

Ранее Виталий Кличко сообщил, что охрана не пропустила его в аэропорту "Борисполь", где по протоколу он должен был встречать канцлера Германии Ангелу Меркель. "Прибыл в аэропорт "Борисполь", где, по протоколу, как мэр столицы, должен был встречать канцлера Германии Ангелу Меркель. Как это было и во время ее прошлых визитов в Киев. Но на этот раз меня не пустили. Силой прорываться, конечно, не буду", – отметил Кличко.

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