Киев инициировал консультации между Еврокомиссией и Германией по "Северному потоку-2", - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина инициировала консультации с Европейской комиссией и Германией по вопросу строительства и введения в эксплуатацию российского газопровода "Северный поток - 2".

Как передает Цензор.НЕТ, такое заявление сделал украинский президент на пресс-конференции после встречи в Киеве с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

Зеленский заявил: "В соответствии с Соглашением об ассоциации с Европейским Союзом мы инициировали проведение консультаций с Европейской Комиссией и правительством ФРГ в ближайшее время".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Встреча министров энергетики Украины, Германии и США по транзиту газа через Украину состоится 23 августа, - Зеленский