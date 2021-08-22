Киев инициировал консультации между Еврокомиссией и Германией по "Северному потоку-2", - Зеленский
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина инициировала консультации с Европейской комиссией и Германией по вопросу строительства и введения в эксплуатацию российского газопровода "Северный поток - 2".
Как передает Цензор.НЕТ, такое заявление сделал украинский президент на пресс-конференции после встречи в Киеве с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.
Зеленский заявил: "В соответствии с Соглашением об ассоциации с Европейским Союзом мы инициировали проведение консультаций с Европейской Комиссией и правительством ФРГ в ближайшее время".