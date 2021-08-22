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Киев инициировал консультации между Еврокомиссией и Германией по "Северному потоку-2", - Зеленский

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Киев инициировал консультации между Еврокомиссией и Германией по "Северному потоку-2", - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина инициировала консультации с Европейской комиссией и Германией по вопросу строительства и введения в эксплуатацию российского газопровода "Северный поток - 2".

Как передает Цензор.НЕТ, такое заявление сделал украинский президент на пресс-конференции после встречи в Киеве с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

Зеленский заявил: "В соответствии с Соглашением об ассоциации с Европейским Союзом мы инициировали проведение консультаций с Европейской Комиссией и правительством ФРГ в ближайшее время".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Встреча министров энергетики Украины, Германии и США по транзиту газа через Украину состоится 23 августа, - Зеленский

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Топ комментарии

  • Lev Zavago 2ac59658
    А если посмотреть на все перепитии вокруг пресловутого потока трезво..... Кто и что нам должен ? Есть продавец (ху и ло) и есть ЕГО товар (газ). И с какого перепуга "продавец" обязан учитывать чьи - то хотелки ? Кому хочу ,тому продаю и по той трубе ,какую считаю нужной.... Может нам надо было направить усилия на увеличение собственной добычи. В Украине своего газа хватило бы и еще продавать могли бы ... Нет, мы все силы бросили на унизительные просьбы -" не покупайте по той трубе , покупайте по нашей ,а то нам плохо !??" Время идет ,а воз и ныне там ! Надо заниматься собственной энергетикой ,искать альтернативу ! Что там думают в офисах ?
  • Anatoliy Panchenko 93ebb138
    Это чмо инициирует консультации когда до окончания строительства осталось меньше 15 км?
    Да пока они соберутся, то СП-2 уже будет достроен.
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