Новости

Германия готова поддерживать судебную реформу и преобразования в украинском правосудии, - Меркель

118414
Германия готова поддерживать судебную реформу и преобразования в украинском правосудии, - Меркель
Германия готова поддерживать судебную реформу и преобразования в сфере правосудия и в Украине, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель.

Об этом канцлер Германии Ангела Меркель заявила в ходе совместного брифинга с президентом Украины Владимиром Зеленским, информирует Цензор.НЕТ.

"Я хочу выразить свое высокое уважение тем реформам, которые поддерживает президент и в сфере правосудия, судебной реформы. Это очень важные задания, которые играют большую роль для доверия граждан в свое государство, и мы готовы поддерживать, помочь, как только мы можем", - сказала Меркель на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

"Мы знаем, что очень много вакансий мест судей, и здесь наша помощь продолжается", - подчеркнула канцлер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С начала года ВСП уволил 87 судей, 6 из них за совершение существенного дисциплинарного проступка

📢 Поддержать Цензор.НЕТ 📢

Топ комментарии

  • Ан Мур
    Народ, я, може десь пропустив... а що, ОАСК, вовчий суд - вже закрили? Якщо закрили - то, напевне, судова реформа хоч якось просувається...
    А, якщо ні - то де та реформа? яку завжди може скасувати ОАСК...
  • юрий П cf937564
    О! Я-Я...Натюрлих...
  • Andy Jumeirach
    германия готова
    германия поддержит
    германия хочет
    германия обеспокоена
    германия - мудачка в лице меркель
Смотреть все комментарии

ТОП-новости

все новости