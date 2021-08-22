С Россией это не связано: Меркель объяснила, почему не участвует в Крымской платформе
Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявила сама Меркель на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Она отметила, что сегодняшняя встреча происходит накануне 30-й годовщины Независимости Украины. По ее словам, это хорошая, но в то же время и проблематичная дата из-за тех трагических событий, которые происходили с Украиной.
"И Крымская платформа завтра сыграет важную роль. К сожалению, наш министр иностранных дел завтра не сможет прилететь (на саммит Крымской платформы. - Ред.) - это связано с тем, что ситуация в Афганистане очень тяжелая ... Приедет наш министр экономики и энергетики, и завтра будут проведены важные переговоры на полях саммита Крымской платформы, связанные с политикой в энергетической отрасли", - сказала Меркель.
Комментируя предположение журналиста, что она лично не будет участвовать в саммите Крымской платформы якобы из-за желания "угодить России", федеральный канцлер заявила, что "нет, это не свидетельствует о том".
"Я четко сказала, что мы считаем аннексию Крыма нарушением международного права, и здесь ничего не изменилось. Моим визитом, который происходит накануне Крымской платформы, говорилось о том, чтобы иметь возможность обсуждать и вопросы Минских договоренностей, и Нормандского формата", - отметила федеральный канцлер.
"Это такой прощальный визит, в качестве канцлера я больше не приеду. Мы говорили, что приедет глава МИД. То, что он не приедет, не связано с Россией, это связано с ситуацией в Афганистане", - объяснила Меркель.