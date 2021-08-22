Для создания мощного флота на Черном море Украине нужна помощь партнеров, - Зеленский
Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на совместном брифинге с канцлером Германии Ангелой Меркель, информирует Цензор.НЕТ.
"О развитии нашего украинского Черноморского флота. Нам это нужно, чтобы разблокировать Черноморско-Азовский регион. Поэтому решено на уровне нашей страны, на уровне СНБО сделать украинский флот таким же мощным, каким он был 30 лет назад. Флот, благодаря которому никогда Россия не смогла бы незаконно аннексировать наш украинский полуостров и теперь по туристическому сердца Украины сделать милитаризованный, как я уже говорил, "авианосец" в Украине", - подчеркнул Зеленский.
Глава государства отметил, что для реализации цели по флота Украины нужна помощь международных партнеров, и добавил, что работа в этом направлении продолжается.
"Мы обращались к Великобритании - получили поддержку, обращались к США и очень предметно я собираюсь на встрече 31 августа обсудить этот вопрос с президентом Байденом", - добавил Зеленский.