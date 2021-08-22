Крымскую платформу организовал ФОП Игорь Малахов за 6,7 млн гривен из госбюджета. СМЕТА

На организацию саммита Крымской платформы из государственного бюджета было выделено 6,7 миллионов гривен. При этом исполнителем работ является физическое лицо-предприниматель Игорь Малахов из Киева.

Как передает Цензор.НЕТ, смету организации саммита опубликовала в Фейсбуке народный депутат Виктория Сюмар.







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Сюмар отметила: "Никогда не забуду, как в 2014 году мы создавали линию 565 ... Пустая казна, отсутствует армия, захвачен Крым и угроза вторжения на Донбасс.

Позвонить на 565 означало перевести 5 грн для армии ... Мне поручили тогда снять ролик о 565, но никаких средств, конечно, не было. На первый же публичный призыв пришли ребята из пиар агентств, и сделали. Быстро, качественно, для страны.

Далее был другой вызов. Мы не могли предоставлять информацию о ситуации на фронте, потому что в Минобороны не было ни одного фотоаппарата, способного делать фото и видео. И мы просили волонтеров купить технику ... ну и покупали за свои деньги ...

Мы делали ролики о наших военных без копейки. Тысячи людей соглашались работать волонтерами на информационном фронте. Ролики, статьи, пресс-конференции для иностранных СМИ, конференции, выставки, концерты ...

Теперь на всем этом, что творилось народом и его лучшими людьми с нуля и тяжелыми усилиями пиарятся крайне циничные ребята. Которые не только пиарятся на армии, созданной не ими. На фоне оружия, которое они прекратили производить из-за недофинансирования.

Они даже умудряются зарабатывать на этом пиаре, бесстыдно отмывая миллионы на каждом мероприятии, контент которых точно должна создаваться их министерствами и пресс-службами, в чем им охотно могли бы помочь волонтеры.

Но нет, на "детях Крыма" можно отмыть восемь тысяч долларов, на сценарий "списать" 40000, за полтора миллиона можно организовать "звездную пыль" ... И сделать это с таким выражением лица, будто это божья роса, а не нам насцали между глаз.

Чмошники.

PS. Это смета одного вечера в Парковом. Закупки через один ФЛП, согласно закону об отмене тендеров на всем, что типа приурочено к национальному празднику Дню независимости. Настоящий дерибан - простой и наглый до края)".