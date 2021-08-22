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Крымскую платформу организовал ФОП Игорь Малахов за 6,7 млн гривен из госбюджета. СМЕТА

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На организацию саммита Крымской платформы из государственного бюджета было выделено 6,7 миллионов гривен. При этом исполнителем работ является физическое лицо-предприниматель Игорь Малахов из Киева.

Как передает Цензор.НЕТ, смету организации саммита опубликовала в Фейсбуке народный депутат Виктория Сюмар. 

Крымскую платформу организовал ФОП Игорь Малахов за 6,7 млн гривен из госбюджета 01

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Сюмар отметила: "Никогда не забуду, как в 2014 году мы создавали линию 565 ... Пустая казна, отсутствует армия, захвачен Крым и угроза вторжения на Донбасс.

Позвонить на 565 означало перевести 5 грн для армии ... Мне поручили тогда снять ролик о 565, но никаких средств, конечно, не было. На первый же публичный призыв пришли ребята из пиар агентств, и сделали. Быстро, качественно, для страны.

Далее был другой вызов. Мы не могли предоставлять информацию о ситуации на фронте, потому что в Минобороны не было ни одного фотоаппарата, способного делать фото и видео. И мы просили волонтеров купить технику ... ну и покупали за свои деньги ...

Мы делали ролики о наших военных без копейки. Тысячи людей соглашались работать волонтерами на информационном фронте. Ролики, статьи, пресс-конференции для иностранных СМИ, конференции, выставки, концерты ...

Теперь на всем этом, что творилось народом и его лучшими людьми с нуля и тяжелыми усилиями пиарятся крайне циничные ребята. Которые не только пиарятся на армии, созданной не ими. На фоне оружия, которое они прекратили производить из-за недофинансирования.

Они даже умудряются зарабатывать на этом пиаре, бесстыдно отмывая миллионы на каждом мероприятии, контент которых точно должна создаваться их министерствами и пресс-службами, в чем им охотно могли бы помочь волонтеры.

Но нет, на "детях Крыма" можно отмыть восемь тысяч долларов, на сценарий "списать" 40000, за полтора миллиона можно организовать "звездную пыль" ... И сделать это с таким выражением лица, будто это божья роса, а не нам насцали между глаз.
Чмошники.

PS. Это смета одного вечера в Парковом. Закупки через один ФЛП, согласно закону об отмене тендеров на всем, что типа приурочено к национальному празднику Дню независимости. Настоящий дерибан - простой и наглый до  края)".

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  • Rostyslav Komarnytsky
    Ну чого ви такі врєдниє? Бубачка нє крадьот. Он нє марадьор. Квартал - наше фсьо!
  • Антип61
    За что Зеленский не берется -
    все превращается в говно.
    А если за говно берется,
    то просто тратит меньше сил.
  • Психиатрическая больница No1
    Розробка проекту декорування - 312 тыс грывень))))
    Крымскую платформу организовал ФОП Игорь Малахов за 6,7 ммлн гривен из госбюджета - Цензор.НЕТ 8303
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