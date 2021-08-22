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Зеленский наградил Меркель "Орденом Свободы"

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Зеленский наградил Меркель "Орденом Свободы"
Президент Украины Владимир Зеленский наградил федерального канцлера Германии Ангелу Меркель государственной наградой "Орден Свободы" за многолетнюю поддержку Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу главы государства, Зеленский поблагодарил Меркель за твердую поддержку Украины в ключевых вопросах, а также отметил, что ее визит в Киев накануне 30-летия украинской независимости и старта "Крымской платформы" является очень важным.

"В сентябре Германия будет выбирать нового канцлера. Лично я убежден, что госпожа Меркель останется активным участником политической жизни Германии и Европы. Но знайте, что в любом случае, в любом статусе и в любое время вы всегда будете желанным гостем в Украине. Спасибо", - сказал Зеленский.

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"Орден Свободы" - государственная награда Украины для отличия выдающихся и особых заслуг в утверждении суверенитета и независимости Украины, консолидации украинского общества, развитии демократии, социально-экономических и политических реформ, отстаивании конституционных прав и свобод человека и гражданина.

"Орден Свободы" является высшим орденом Украины, которым могут быть награждены иностранцы и лица без гражданства (до 2008 таким был орден князя Ярослава Мудрого).

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Топ комментарии

  • Bogdan_
    Зеленский наградил Меркель "Орденом Свободы" - Цензор.НЕТ 2003
  • 18c49ed2
    Зеленский наградил Меркель "Орденом Свободы" - Цензор.НЕТ 4692
  • Сергей Тарасов ba5e82b5
    интересно когда на работу в российский газпром меркель пойдет орден наденет ?
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