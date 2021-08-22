В результате вражеского обстрела на Донбассе погиб украинский воин

В воскресенье, 22 августа, наемники российско-оккупационных войск на востоке Украины трижды нарушили режим прекращения огня. В результате вражеских обстрелов погиб один украинский воин.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение в Facebook пресс-центра штаба операции Объединенных сил на Донбассе.

Один из вражеских обстрелов был зафиксирован возле Луганского. Оккупанты обстреляли позиции ООС из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Неподалеку Марьинки российские наемники вели огонь из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов.

Кроме того, в Луганской области был зафиксирован пролет вражеского беспилотника типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения.

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"В результате вражеского обстрела один военный получил огнестрельное ранение, несовместимое с жизнью. Командование Объединенных сил выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего", - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что украинские военные открывали огонь в ответ на обстрелы российско-оккупационных войск.

"О фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм", - говорится в сообщении.

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