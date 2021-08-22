Российские CМИ публикуют фото управляемых снарядов "Краснополь", "с успехом применяемых на Донбассе". ФОТО
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В сеть попали кадры российских снарядов "Краснополь", которые "с успехом применялись в Сирии и Донбассе".
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится на одном из российских милитарных телеграм-каналов.
В сообщении отмечается: "Процесс подготовки к использованию 152-мм корректируемых артиллерийских боеприпасов 3ОФ39 "Краснополь" на учениях 120-й гвардейской артиллерийской бригады.
Подразделения бригады известны своими боевыми командировками на Донбасс и в Сирию, где ими с успехом применялся в том числе и данный тип боеприпасов".