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Российские CМИ публикуют фото управляемых снарядов "Краснополь", "с успехом применяемых на Донбассе". ФОТО

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В сеть попали кадры российских снарядов "Краснополь", которые "с успехом применялись в Сирии и Донбассе".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится на одном из российских милитарных телеграм-каналов.  

В сообщении отмечается: "Процесс подготовки к использованию 152-мм корректируемых артиллерийских боеприпасов 3ОФ39 "Краснополь" на учениях 120-й гвардейской артиллерийской бригады.

Подразделения бригады известны своими боевыми командировками на Донбасс и в Сирию, где ими с успехом применялся в том числе и данный тип боеприпасов".

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Российские CМИ публикуют фото управляемых снарядов Краснополь, с успехом применяемых на Донбассе 01
Российские CМИ публикуют фото управляемых снарядов Краснополь, с успехом применяемых на Донбассе 02
Российские CМИ публикуют фото управляемых снарядов Краснополь, с успехом применяемых на Донбассе 03
Российские CМИ публикуют фото управляемых снарядов Краснополь, с успехом применяемых на Донбассе 04

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Топ комментарии

  • 18c49ed2
    А зеленая пошесть заморозила программу развития управляемых точных средств поражения. Да что говорить -- даже обычных снарядов не закупили.
  • Marko Lukash
    Какцапы уже и не шифруются.
  • Панас Стець
    Все кацапские "краснополи" нужно густо засеять "Квітниками"....
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