Меркель назвала "европейско-российским проектом" газопровод "Северный поток-2"

Канцлер Германии Ангела Меркель во время брифинга по результатам переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским заявила, что газопровод Северный поток-2 — это не "немецко-российский проект", а "европейско-российский".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом заявила канцлер Германии Ангела Меркель на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским.

По словам канцлера, совместную договоренность Германии и США по Северному потоку-2 она видит как "обязательство Германии" в связи с обеспокоенностью Украины, что газ может быть использован как оружие.

"Надо сказать, что Северный поток-2 — это не немецко-российский проект, там есть фирмы из Германии, Нидерландов и Франции, так что это европейско-российский проект. Он регулируется европейским правом, нормами Третьего энергетического пакета. Поэтому в регулировании мы не совсем свободны, но должны ссылаться именно на это. Мы не вели эти переговоры с немецкой стороны, но с европейской мы только поддерживали переговоры", - заявила Меркель.

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В то же время она добавила, что Германия "едина с американцами в том, что газ нельзя использовать как оружие", а если Россия попытается это сделать, то немецкая сторона обещает санкции.

Со своей стороны, Зеленский отметил, что Украина рассматривает газопровод исключительно "через призму безопасности".

"Мы… считаем его опасным геополитическим оружием со стороны Кремля. Согласно Соглашению об ассоциации, мы инициировали проведение консультаций с Европейской комиссией и правительством ФРГ в ближайшее время", — подчеркнул украинский президент.

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