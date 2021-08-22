Украина готова к практическому воплощению Энергетического партнерства с Германией, - Шмыгаль на встрече с Меркель
Об этом заявил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время встречи с канцлером Федеративной Республики Германия Ангелой Меркель, состоявшейся 22 августа, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Правительственный портал.
Премьер-министр подчеркнул, что проект "Северный поток-2" несет прямую угрозу со стороны России геополитическом положению государств Европы.
"Мы рассчитываем на применение ЕС мер противодействия ввода в эксплуатацию этого проекта. А также рассчитываем на сохранение статуса Украины как поставщика и транзитера природного газа в Евросоюз и подтверждение использования украинской ГТС с необходимыми объемами", - отметил Глава украинского Правительства.
Денис Шмыгаль подчеркнул, что Правительство Украины настроено активно продолжать сотрудничество с Германией и Европейским Союзом в рамках зеленого энергетического перехода.
"Приоритетом и стратегической целью является интеграция украинской энергосистемы в европейскую сеть ENTSO-E. Украина неуклонно придерживается взятых обязательств для реализации полной интеграции, запланированной на 2023 год, которая даст Украине реальную энергонезависимость и возможность отделиться от энергосистем РФ и Беларуси", - отметил Премьер-министр.
Перспективными направлениями Энергетического партнерства, по словам главы правительства Украины, сотрудничество в сфере возобновляемой энергетики и водорода.
"Мы заинтересованы в пилотных водородных проектах с немецкими партнерами для начала совместного производства и транзита водорода в Германию и Европу. Немецкой стороне передано на рассмотрение несколько украинских проектных предложений по водороду", - сказал Денис Шмыгаль.
Он добавил, что Украина будет приветствовать до конца этого года старт нескольких двусторонних пилотных проектов.
Ангела Меркель заверила, что сотрудничество Украины и Германии в сфере энергетики будет продолжено. Канцлер ФРГ отметила, что Германия выступает за продолжение транзита газа в Европу через украинскую газотранспортную систему.