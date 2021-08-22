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Статус участника боевых действий в этом году получили более 400 добровольцев, принимавших участие в АТО, - Зеленский

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Статус участника боевых действий в этом году получили более 400 добровольцев, принимавших участие в АТО, - Зеленский
Статус участника боевых действий в этом году получили более 400 добровольцев, принимавших участие в Антитеррористической операции на востоке Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом  сообщил президент Украины Владимир Зеленский, выступая на IV международном волонтерском и ветеранском форуме в воскресенье в Киеве.

"Мы восстанавливаем справедливость и только в этом году статус участника боевых действий получили более четырехсот добровольцев, которые принимали участие в АТО", - сказал Зеленский.

По словам главы государства, здоровье участников боевых действий является приоритетом.

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"В этом году в рамках нашей программы "Большое строительство" будет завершен терапевтический корпус областного госпиталя ветеранов войны в Ровно, а также новый корпус физической и реабилитационной медицины в Святогорске в Донецкой области", - сообщил президент.

Он также напомнил, что год назад утвердил национальную стратегию физкультурно-спортивной реабилитации ветеранов войны и их семей и сегодня все местные администрации присоединяются к ее реализации и созданию надлежащих условий для реабилитации ветеранов в каждом регионе Украины.

Кроме этого президент пообещал, что "около полутысячи ветеранов войны и членов семей погибших получат в 2021 году денежную компенсацию для приобретения собственного жилья".

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Топ комментарии

  • Valery Greff
    Статус участника боевых действий в этом году получили более 400 добровольцев, принимавших участие в АТО, - Зеленский - Цензор.НЕТ 8555
  • Valery Greff
    Статус участника боевых действий в этом году получили более 400 добровольцев, принимавших участие в АТО, - Зеленский - Цензор.НЕТ 6165
  • Mykola Vovk
    О нём можно бесконечно спорить, каким он был. Но он сделал главное: Он навсегда развернул страну от совкового кацапстана.
    И эта заслуга перевесит любую его неудачу
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