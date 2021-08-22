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И.о. руководителя Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей подозреваемый в получении взятки отправлен под арест, - САП

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И.о. руководителя Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей подозреваемый в получении взятки отправлен под арест, - САП
Специализированная антикоррпуционная прокуратура обнародовала информацию, что и.о. главы Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей, подозреваемый в получении взятки 90 тысяч долларов отправлен под арест с возможностью внесения залога 5 млн грн. .

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке САП.

"21 августа 2021 детективами НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП сообщено о подозрении члену Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) за получение неправомерной выгоды в размере 90 тыс. долл. США, по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 УК Украины.", - отмечается в сообщении.

В САП продолжили: "22 августа 2021 Высшим антикоррупционным судом полностью удовлетворено ходатайство детективов НАБУ, согласованного прокурором САП, и выбрана для подозреваемого мерп пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 5 млн грн".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Член Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей попался на взятке $90 тысяч, - НАБУ

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Топ комментарии

  • Алла Новосад 5b57f84f
    Taras Berezovets
    @TarasBerezovets

    На записи Гетьман объясняет секретному агенту НАБУ, почему взятка составляет именно 90 тысяч долларов -
    каждому члену комиссии по игорной деятельности за каждое решение из этих денег полагается по 5 тысяч долларов, а остальное передают «наверх».

    «Наверх» это в ОП и Зеленскому.
  • буков
    Нема куди, Гетьман лейтенант СБУ, Баканов ст лейтенант... В.о. керівника Комісії із регулювання азартних ігор і лотерей, підозрюваного в одержанні хабара, відправлено під арешт, - САП - Цензор.НЕТ 5168
  • Reagan Ron
    От самого названия комиссии несет взятками за километр,отпустите бедолагу и научите его делиться к кем нужно,может он не знал правил.
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