И.о. руководителя Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей подозреваемый в получении взятки отправлен под арест, - САП

Специализированная антикоррпуционная прокуратура обнародовала информацию, что и.о. главы Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей, подозреваемый в получении взятки 90 тысяч долларов отправлен под арест с возможностью внесения залога 5 млн грн. .

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке САП.

"21 августа 2021 детективами НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП сообщено о подозрении члену Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) за получение неправомерной выгоды в размере 90 тыс. долл. США, по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 368 УК Украины.", - отмечается в сообщении.

В САП продолжили: "22 августа 2021 Высшим антикоррупционным судом полностью удовлетворено ходатайство детективов НАБУ, согласованного прокурором САП, и выбрана для подозреваемого мерп пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 5 млн грн".

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