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Зеленский обсудил с Эрдоганом вопрос освобождения более 100 крымских татар на оккупированном полуострове

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Зеленский обсудил с Эрдоганом вопрос освобождения более 100 крымских татар на оккупированном полуострове
Президент Украины Владимир Зеленский обсудил со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом вопрос освобождения политических узников крымских татар - жителей оккупированного Крыма.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в президентском твиттере.

В сообщении отмечается: "Во время телефонного разговора поблагодарил Реджепа Тайипа Эрдогана за солидарность Турции с украинским народом и поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Попросил Президента Турции способствовать освобождению более 100 крымских татар, которых незаконно удерживает Россия".

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Топ комментарии

  • Ksenia VB
    А Крим звільняти разом ?
  • Ksenia VB
    А чому не спробувати ?
    Поторгуватися за газопровід ?
    Рашка точно би поступилась.
  • Вася Шевченко f77d76ba
    а у фрау Меркель просил такого содействия ? глаза в глаза, а не по телефону...
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