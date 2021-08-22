Зеленский обсудил с Эрдоганом вопрос освобождения более 100 крымских татар на оккупированном полуострове

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом вопрос освобождения политических узников крымских татар - жителей оккупированного Крыма.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в президентском твиттере.

В сообщении отмечается: "Во время телефонного разговора поблагодарил Реджепа Тайипа Эрдогана за солидарность Турции с украинским народом и поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Попросил Президента Турции способствовать освобождению более 100 крымских татар, которых незаконно удерживает Россия".

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