Зеленский обсудил с Эрдоганом вопрос освобождения более 100 крымских татар на оккупированном полуострове
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Президент Украины Владимир Зеленский обсудил со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом вопрос освобождения политических узников крымских татар - жителей оккупированного Крыма.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в президентском твиттере.
В сообщении отмечается: "Во время телефонного разговора поблагодарил Реджепа Тайипа Эрдогана за солидарность Турции с украинским народом и поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.
Попросил Президента Турции способствовать освобождению более 100 крымских татар, которых незаконно удерживает Россия".