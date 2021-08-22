Болгарию на саммите Крымской платформы представит глава МИД Стоев

Министр иностранных дел Светлан Стоев осуществит рабочий визит в Украину 23-25 ​​августа. Он примет участие в саммите Крымской платформы, в торжествах по случаю 30-летия независимости Украины и в чествовании 200-летия со дня основания города Болград.