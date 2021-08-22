Глава Нацполиции Одесской области Бех подал в отставку
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Начальник Главного управления Национальной полиции Украины в Одесской области, генерал третьего ранга Олег Бех подал в отставку.
Как передает Цензор.НЕТ, об увольнении он сообщил в эфире местного "7 канала".
"Я могу подтвердить решение, которое было принято главой Национальной полиции (Игорем Клименко, - ред) по согласованию с министром. При устной беседе с главой Нацполиции мной было принято решение подать в отставку", – сказал Бех.
По его словам, он уже написал рапорт и завершит работу на должности 26 августа.
Бех отметил, что о причинах увольнения рассказать не может, но добавил, что "все должности на государственной службе являются временными", а потому "всегда следует быть готовым, что ты находишься на месте временно".
Свои дальнейшие карьерные планы Бех не озвучил.