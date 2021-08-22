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Глава Нацполиции Одесской области Бех подал в отставку

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Глава Нацполиции Одесской области Бех подал в отставку
Начальник Главного управления Национальной полиции Украины в Одесской области, генерал третьего ранга Олег Бех подал в отставку.

Как передает Цензор.НЕТ, об увольнении он сообщил в эфире местного "7 канала".

"Я могу подтвердить решение, которое было принято главой Национальной полиции (Игорем Клименко, - ред) по согласованию с министром. При устной беседе с главой Нацполиции мной было принято решение подать в отставку", – сказал Бех.

По его словам, он уже написал рапорт и завершит работу на должности 26 августа.

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Бех отметил, что о причинах увольнения рассказать не может, но добавил, что "все должности на государственной службе являются временными", а потому "всегда следует быть готовым, что ты находишься на месте временно".

Свои дальнейшие карьерные планы Бех не озвучил.

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Топ комментарии

  • Привет
    Осел панически боится протестов...и сейчас в истерике меняет силовиков везде...
  • И вам того же
    Глава Нацполіції Одеської області Бех подав у відставку - Цензор.НЕТ 4782 Лучше быть предметом зависти, чем сострадания
    Геродот(485-430 до н э)
  • Valery Greff
    "януковичу-1" это не помогло. Почему это должно помочь "януковичу-2"?
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