Зеленский анонсировал отставки в Кабмине: "Они начинают много говорить, когда нечего показать"

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал будущие отставки в Кабинете министров.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он заявил в интервью на телеканале "Интер" в воскресенье.

"Я считаю, что проблема тех или иных наших министров в том, что они начинают много говорить, когда нечего показать. Да, есть некоторые менеджеры в нашем государстве сегодня, которым нужно очень долго готовиться. У нас нет на это времени", - сказал Зеленский

Так он ответил на вопрос журналиста "Есть ли уже так называемый список "навылет" из правительства?", при этом, не уточнив, кого коснутся отставки.

Что касается работы народных депутатов, Зеленский ответил: "Если наши законодатели не будут заниматься своей работой – писать законы, прислушиваться к обществу, делать реформы, а не наоборот – бороться с президентом, с той или иной реформой – антикоррупционной, земельной, банковской и т.д., но поддерживать общество – не вижу, зачем обсуждать роспуск Верховной Рады Украину и смену руководства Верховной Рады".

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