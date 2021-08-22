Кто мы есть? Разрушаем мифы о нации страдальцев и крепостных крестьян | Оптимистично-историческое Легко-шоу. ВИДЕО

Друзья и подруги, приветствуем вас на шестом, особом, выпуска Легко-шоу! Сегодня будем легко говорить об очень серьезном – об украинской идентичности и истоках политической нации.

Откуда родом украинцы? Кто запустил токсический миф о нации крепостных и страдальцев, у которой никогда не было элиты? Кем на самом деле были украинцы в Речи Посполитой? Ведь это было одно из крупнейших государств Европы в раннем Новом времени. Украинская шляхта в Речи Посполитой не ассимилировались, говорила на равных, требовала прав и получала их. При этом говорила на собственном языке, использовала свое право и чувствовала себя частью пусть и несуществующего, но отдельного государства.

Гостями особенного выпуска ко Дню Независимости стали историки Наталья Старченко и Алексей Сокирко, а также музыкант Иван Семесюк.

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