Премьер Хорватии Пленкович встретился с Порошенко: Санкционное давление на Россию надо увеличивать

Пятый Президент Украины Петр Порошенко встретился с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем.

Об этом Цензор.НЕТ сообщили в пресс-службе политсилы.

Петр Порошенко выразил благодарность Хорватии за многолетнюю и твердую поддержку Украины как в противодействии российской агрессии, так и на пути интеграции в ЕС и НАТО. Было высоко оценено привлечение Загреба к инициативе "Крымская платформа", основы которой совместными усилиями был заложен, начиная с 2014 года.

"Я очень рад приветствовать сегодня в Киеве большого друга Украины, большого евроинтегратора Андрея Пленковича, с которым мы очень хорошо знакомы уже много лет, который внес огромный вклад в европейскую и евроатлантическую интеграцию Украины. И такой высокий уровень представительства Хорватии, в том числе для участия в "Крымской платформе", в праздновании годовщины нашей Независимости свидетельствует о том, что Украина остается среди первых приоритетов Хорватии и Европейского Союза", - отметил Петр Порошенко.

"Все мы должны помнить, что Украина была одной из первых стран, признавших независимость Хорватии. Это было в 1991 году, до того, как нашу независимость признали члены Европейского содружества. И мы всегда поддерживаем эту специальную связь, солидарность и дружеские отношения с Украиной. Петр Порошенко сделал очень большой вклад для принятия европейских ценностей и для защиты национальных интересов Украины. А также для того, чтобы сделать из Украины государство, которое стремится стать частью Европы. И я был очень рад поддержать эту инициативу", - сказал Андрей Пленкович.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский поблагодарил премьера Хорватии Пленковича за понимание необходимости пересмотреть ограничения на въезд в страну украинских туристов

Стороны подчеркнули важность укрепления трансатлантического санкционного давления на российскую сторону для прекращения агрессии Кремля и обеспечения деоккупации Донбасса и Крыма.

Петр Порошенко отметил опасности запуска "Северного потока-2", который подрывает общеевропейскую безопасность и солидарность. Было отмечено, что пока продолжается российская агрессия и оккупация украинских территорий энергетическая безопасность нашего государства и газовый транзит будут под угрозой гибридных атак Кремля.

Было высказано убеждение в том, что украинская борьба должна оставаться в топе международного и европейского порядка дня.

Стороны обсудили ситуацию в деле укрепления демократии и устойчивости институтов государства в Украине. Важное внимание было удделено борьбе с коррупцией и опасности любых проявлений возвращения практики избирательного правосудия и внесудебных расправ в Украине.

Пятый президент и глава правительства Хорватии обсудили пути укрепления партнерства между партией "Европейская Солидарность" и политической семьей Европейской народной партии.

"Я благодарен за возможность координации действий и на двустороннем уровне, и на уровне межпартийном. EPP - наша семья Европейськой народной партии. И относительно европейской интеграции в рамках Европейского Союза ", - резюмировал пятый Президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Хорватский опыт может стать полезным для деоккупации Донбасса, - премьер Пленкович





