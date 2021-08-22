В Кабмине работают технократы. Это начало "идеального эволюционного правительства", - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский считает работу Кабинета министров "началом идеального эволюционного правительства". В интервью телеканалу "Украина", показанном в воскресенье вечером, он подчеркнул, что там работают "не политики, а технократы".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Люди привыкли, что министры постоянно выходили на камеры, и у них был вопрос; а когда они работают? На сегодня – они технократичны. Нам нужно правительство, которое строит страну. Министр инфраструктуры – это километры дорог. Министр здравоохранения – это маски, баллоны с кислородом", - сказал он.

При этом он отметил, что монобольшинство в парламенте находится под давлением. "Недобитые политические остатки будут раскачивать лодку. Если монобольшинство выдержит – все будет нормально, будут приняты решения. Если монобольшинство будет слабым… Да, двери нашей команды были открыты. В моем понимании двери открыты и на вход, и на выход. Кто видит свое политическое будущее, кто хочет быть политиком, двери открыты в другую строну", - сказал президент.

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По его словам, правительство и власть в целом добились в условиях кризиса макроэкономической стабилизации. "Даже если будет задержка транша МВФ, мы пройдем спокойно, доллара по 100 гривен не будет, дважды индексировали пенсию и зарплату, средняя зарплата – 500 долларов. Мы проходим кризис как субьект", - сказал он.

Говоря о реформах, Зеленский особо отметил вложения в инфраструктуру в рамках "Большой стройки", цифровизацию экономики, земельную и судебную реформы.

Отвечая на вопрос о возможности в прошлом избежать войны, Зеленский сказал, что понимает ее причины. "Много причин у этой войны. Никому не нужна большая сильная страна – Украина. Бывают войны более цивилизованные… чтобы у тебя не было энергетической самостоятельности, флота… Война за Украину была бы в любом случае. Независимость – это субьектность и возможность влиять, иметь рынки сбыта, иметь возможности для обогащения людей. Можно ли было уменьшить количество погибших – не знаю, я не был тогда президентом", - сказал он.

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