"Газпром" сократил на 15 млрд кубов поставки газа через Украину и шантажирует Европу, - Витренко

Российская компания "Газпром" в этом году уменьшила поставки природного газа в Европу в полтора раза - с 65 до 40 млрд кубометров.

Об этом председатель правления НАК "Нафтогаз" Юрий Витренко заявил на брифинге, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ.

"Есть реальная проблема с тем, что Газпром сегодня гораздо меньше газа поставляет в Европу и это приводит к рекордному росту цен на газ там. Если в прошлом году Газпром забронировал физические объемы для транзита через украинскую ГТС 65 млрд кубометров газа, то в этом только 40 млрд кубометров. То есть уменьшил поставки более чем в полтора раза", - отметил Юрий Витренко.

Таким образом, по словам Витренко, Газпром пытается шантажировать Европу ради того, чтобы там согласились сертифицировать газопровод "Северный поток-2".

"Они говорят европейцам, если вы хотите обеспечить себя газом, то можете получить его только через" Северный поток-2 ". Это шантаж. И как раз свидетельство того, что они используют газ как геополитическую оружие ", - сказал Витренко.

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