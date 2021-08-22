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Украина должна показать свои военно-технические достижения и расходы на силовой блок, - Зеленский о проведении парада

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Украина должна показать свои военно-технические достижения и расходы на силовой блок, - Зеленский о проведении парада
Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя предстоящее проведение праздничного парада ко Дню Независимости, заявил, что хотел бы продемонстрировать к юбилею военно-технические достижения государства и, соответственно, вкладываемые в силовой блок бюджетные средства.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он заявил в интервью на телеканале "Интер" в воскресенье.

"В такой важный год, во время важных саммитов мы должны показать все, что есть в Украине - какого качества, какого уровня. Мы постоянно увеличиваем бюджет для наших военных. Я этим горжусь. И я хотел бы, чтобы на 30-летие нашей независимости, а я буду говорить уже – восстановление нашей независимости -мы должны показать все наши достижения и парад. Мы покажем новые танки, мы покажем наши самолеты, вертолеты, мы покажем, как за последние 2 года изменился технический состав нашего Министерства внутренних дел – это не только Национальная полиция, это и пограничники, это и вертолеты ГСЧСников, это не только украинские вертолеты, но и французские …", - сказал Зеленский.

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Он также добавил, что "люди должны увидеть, на что государство тратило деньги".

Как сообщалось, в 2019 году президент Украины отменил проведение парадов ко Дню независимости, направив, вместо этого, 300 млн. грн. средств на премии военным.

В 2020 году Зеленский также отменил проведение военного парада, прокомментировав, что "военная техника должна присутствовать на передовой, а не превращаться в аттракцион".

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Топ комментарии

  • 18c49ed2
    Только вот хвастаться Зеленая плесень будет достижениями "барыг", а не своими. Со своих у него пока "минус нуль целых и нуль десятых"
  • 18c49ed2
    О расходах это хорошо.

    Украина должна показать свои военно-технические достижения и расходы на силовой блок, - Зеленский о проведении парада - Цензор.НЕТ 8099
  • 5 копійок
    А хто казав що парад потрібен після перемоги? Украина должна показать свои военно-технические достижения и расходы на силовой блок, - Зеленский о проведении парада - Цензор.НЕТ 1980
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