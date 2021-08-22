МИД презентовал логотип Крымской платформы. ФОТО
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке МИД.
По словам заместителя министра иностранных дел Эмине Джеппар, в логотипе запущена уникальная айдентика Крымской платформы, собственный бренд. Он состоит из логотипа и слогана в сочетании с соответствующей цветовой гаммой.
Каждый из этих элементов несет символизм и закодированные значения, которые содержательно объединены в единый слоган Крымской платформы - "Крым - это Украина: сильнее вместе".
Крым хранит память о древности изобретенной греками демократии, которая стала одной из основных ценностей мирового сообщества.
Именно это отражено в логотипе Крымской платформы: столбы демократии, которые хранит Херсонес, и птица - символ свободы и мира.
Вместе эти символы объединяются в очертания и крымскотатарской тамги, и украинского трезубца - Украина является частью европейской цивилизации, разделяет ценности свободы, мира и взаимоуважения.
Синергия цветов украинского и крымскотатарского флагов становится аналогией самого саммита, где объединение усилий делает нас сильнее на пути к деоккупации Крыма.