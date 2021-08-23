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23 августа заработает постоянный офис Крымской платформы, - Кориневич

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23 августа заработает постоянный офис Крымской платформы, - Кориневич
23 августа начинает работать постоянный офис "Крымской платформы".

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Укринформ, об этом на брифинге с участием Президента Эстонии Керсти Кальюлайд и председателя Сената Парламента Чешской Республики Милоша Выстрчил сказал постоянный представитель Президента Украины в Автономной Республике Крым Антон Кориневич.

"Завтра так же запускается постоянно действующего офиса" Крымской платформы ". Поэтому мы будем двигаться дальше вместе с нашими международными партнерами ", - отметил Кориневич.

Он поблагодарил членов делегации, посетивших накануне учредительного саммита Крымской платформы админмежах с ТОТ АР Крым.

Кориневич также выразил благодарность международным партнерам, завтра приобщаются к саммиту и поддерживать Украину в борьбе за возвращение контроля над временно оккупированными территориями.

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Топ комментарии

  • Одержимый
    Опять новый офис, опять новая выкачка с бюджета. Пока Крым не освободят, до фонаря все эти ваши платформы.
  • dmitrij suur
    Почему одни и те же корабли посещают оккупированный Крым и порты Украины, почему российские суда заходят в порты Украины. Разводить демагогию и гулять на банкетах за счёт бюджета Украины, приятнее, чем арестовывать суда оккупантов
  • Gal
    Головне, щоб постійно, хоч двічі на місяць, кругленька сума і на банківський рахунок... Бо надіятись, що з того буде результат для держави? бу-га-га...
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