Вопрос не в бюджете, а в желании помогать людям, - Зеленский о создании офиса первой леди

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал ситуацию с созданием офиса первой леди.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс, об этом он заявил в интервью на телеканале "Интер".

"Я считаю, что "первая леди" – это профессия. Так оно и есть. Невидимый фронт работы. Ты можешь помогать. Если ты можешь помогать, тебе необходимы соответствующие полномочия и люди. Просто помогать. И тут снова – Елена (супруга Зеленского – ред) правильно сказала – вопрос не в бюджете. Если есть желание, есть энергия, просто нужно предоставить все возможности, чтобы (она – ред) помогала и помогла людям Украины", - отметил президент.

По словам самой Зеленской, создание Офиса первой леди, "является контроверсийным (с разногласиями – ред) вопросом".

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"Потому что людям кажется, что будут тратиться какие-то средства (государственные – ред) дополнительные. Это не так. Они и сейчас не тратятся", - сказала Зеленская в интервью.

Как сообщалось, 3 июня Елена Зеленская инициировала создание Офиса первой леди на базе Офиса президента. На данный момент статус первой леди в Украине законодательно не закреплен, тем не менее, по словам супруги президента Украины, "у общества существуют большие ожидания от ее работы".

В настоящее время Зеленская уже определила четыре основных направления своей работы, а именно, культурная дипломатия, безбарьерность, сопровождение президента и реформа в школах питания.

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