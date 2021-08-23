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Лондон потребует ввести санкции против талибов на саммите "Большой семерки"

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Лондон потребует ввести санкции против талибов на саммите "Большой семерки"
Великобритания собирается подтолкнуть мировых лидеров рассмотреть новые санкции в отношении боевиков "Талибана" во время встречи G7 во вторник, 24 августа.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщают источники Reuters

Британский чиновник, который говорил на условиях анонимности, сказал, что Великобритания считает: G7 должна рассмотреть возможность ввести экономические санкции и остановить помощь, если талибы нарушают права человека и позволяют использовать территорию как убежище для боевиков.

По словам одного западного дипломата, санкции против талибов вряд ли будут приняты незамедлительно.

Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб впервые заявил о возможности введения санкций, чтобы давить на "Талибан", на прошлой неделе.

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Топ комментарии

  • Олег Петрович ed2c8e0a
    Запретят талибам жевать жевачку?
  • Макс Колесниченко
    Если выразить озабоченность то талибы испугаются. Но это не точно.
  • Frol Fedoroff
    Ты эту песенку вашим олигархам поставь. Вот и поржете "вместе"
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